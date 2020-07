Lazio, i convocati di Inzaghi per la Juve: fuori Luis Alberto (Di lunedì 20 luglio 2020) In vista della gara di questa sera contro la Juventus, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha convocato venti giocatori. Assenti Leiva e Luis Alberto su tutti: Portieri: Guerrieri, Proto, StrakoshaDifensori: Acerbi, Armini, Bastos, Luiz Felipe, VavroCentrocampisti: D.Anderson, Cataldi, Lazzari, Lukaku, Milinkovic, Moro, ParoloAttaccanti: A.Anderson, Adekanye, Caicedo, Immobile. Foto: profilo twitter Lazio L'articolo Lazio, i convocati di Inzaghi per la Juve: fuori Luis Alberto proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

