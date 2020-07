La Polonia verso una stretta sui media stranieri (compresi quelli tedeschi) (Di lunedì 20 luglio 2020) Il partito di maggioranza PiS tiene fede alle promesse fatte in campagna elettorale e annuncia regole volte a limitare... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Polonia verso La Polonia verso una stretta sui media stranieri (compresi quelli tedeschi) EuropaToday L’Europa sta iniziando a dire addio al carbone

Altamente inquinante e nocivo per la salute umana, questo combustibile fossile sta gradualmente scomparendo, anche per motivi economici. Il processo tuttavia è ancora lungo e incontra ancora resistenz ...

L’avversione sovranista per i diritti

Già la settimana scorsa il governo ungherese guidato da Viktor Orbán aveva precisato in patria la sua posizione sulle condizioni alle quali accettare il bilancio Ue del periodo 2021-2027 e il Recovery ...

