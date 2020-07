Il pagamento della cassa integrazione non arriva in tempo per colpa di un cavillo (Di lunedì 20 luglio 2020) Il governo aveva promesso pagamenti più veloci per la cassa integrazione, ma un cavillo sta mandando in tilt i consulenti del lavoro. Spiega oggi La Stampa che l’anticipo del 40% che l’Inps dovrebbe versare ai lavoratori entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, uno strumento voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aiutare milioni di cittadini in crisi di liquidità, nella maggior parte dei casi è fermo al palo. L’istituto di previdenza, denunciano i professionisti, sta respingendo le richieste. Il motivo è tecnico. Una volta terminate le prime 14 settimane di cassa, è possibile chiederne 4 aggiuntive. In attesa dell’autorizzazione c’è l’anticipo. Il problema è sorto nel conteggio delle ... Leggi su nextquotidiano

