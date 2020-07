Il calcio è diverso ma i risultati sono veri (Di lunedì 20 luglio 2020) Le classifiche finali e quelle ormai vicine alla fine dei cinque maggiori campionati di calcio europei, per capirsi un po' dopo tutto quello che è successo Leggi su ilpost

Durante la sospensione il Liverpool ha temuto di non poter concludere un campionato di fatto già vinto nei mesi precedenti. Invece lo scorso 25 giugno, grazie alla sconfitta del Manchester City contro ...

“Solo due mesi sugli undici generalmente richiesti per farsi un’opinione e selezionare i migliori è troppo poco per valutare e giudicare”: due mesi, perché è vero che da giugno il calcio è ripartito ...

