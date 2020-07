Doppietta di Cristiano Ronaldo, Juventus batte Lazio per 2-1 (Di martedì 21 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte la Lazio per 2-1 e il campionato giunge ai titoli di coda. E’ Cristiano Ronaldo a decidere l’incontro con una pesante Doppietta che vale il +8 sulle inseguitrici e che peraltro pone fine al momento complicato in casa bianconera con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare. Niente da fare per la Lazio che, dopo aver atteso per mesi questo match come lo scontro verità, forte della doppia vittoria tra campionato e Supercoppa, si presenta nella peggior forma stagionale: un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro, solamente 20 giocatori nell’elenco dei convocati e qualche screzio interno certificato dalla tribuna di Lukaku con Anderson a sorpresa titolare. La Juventus, ... Leggi su ildenaro

