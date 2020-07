Conte e il calendario: strappo con la Juventus (Di lunedì 20 luglio 2020) Antonio Conte lo aveva detto in tempi non sospetti, quando sedeva sulla panchina della Juventus. Aveva rivendicato il suo essere professionista che - come tale - avrebbe sempre preso le parti del club d'appartenenza anche se questo fosse stato l'Inter o il Milan, citati non a caso perché i nemici giurati della Juventus di cui era ed è tifoso. La furia con cui nel post partita dell'Olimpico ha travolto tutto e tutti parlando del calendario nerazzurro post Covid, definito "folle e costruito apposta per danneggiarci" non è altro che la conferma di questo suo modo di intendere il calcio.Ma rappresenta anche uno strappo deciso e forse definitivo con il suo passato bianconero, perché nello sfogo c'è un passaggio che non è passato inosservato e che ha scatenato la ... Leggi su panorama

