Como | causa incidente e fugge | arrestata

Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Una donna di 40 anni è stata arrestata dalla polizia a Como con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Poco dopo le 21.30 all'incrocio fra viale Roosvelt e via Grandi la donna, al volante della sua auto, si è scontrata con una moto con a bordo due persone ed è fuggita. Il conducente della moto si è però rialzato e ha inseguito la donna, che prima ha scambiato il posto di guida con un uomo seduto sul lato passeggero e poi lo ha fatto scendere dall'auto, rimettendosi alla guida. La polizia locale, intervenuta sul posto, è risalita all'auto guidata dalla donna, con alcuni precedenti penali e colpita da un provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza che le impone l'obbligo di rincasare entro le 21. Gli agenti hanno raggiunto la 40enne nella propria ...

