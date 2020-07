Brawn assolve già la Racing Point: 'In Formula 1 tutti copiano' (Di lunedì 20 luglio 2020) Non è il verdetto. Ma il pulpito da cui arriva è autorevole abbastanza da far immaginare come potrà essere il pronunciamento ufficiale della Formula 1 sul caso Racing Point. Ovvero sull'accusa, ... Leggi su gazzetta

Eè uno dei grandi tormentoni del paddock deserto del 2020. Sul quale ora arriva il parere del direttore generale della Formula 1, Ross Brawn. “Copiare in formula 1 è uno standard”, dice. E’ la ...

