Borgo di Pratica di Mare, Zuccalà: ‘Il Comune si è mosso in maniera corretta: il cancello va rimosso’ (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Tar Lazio, con Ordinanza n. 4874/2020 del 20 luglio 2020, ha parzialmente respinto le richieste avanzate dalla Nova Lavinium srl, la quale aveva impugnato anche le ultime due ordinanze dall’Amministrazione comunale di rimozione del cancello di cantiere e ripristino dei luoghi. Durante la discussione dell’udienza, tenutasi il 17 luglio 2020, il Comune, rappresentato dall’Avvocato Luigi Leoncilli, ha insistito per l’accoglimento delle richieste già formulate dall’Ente nei propri atti, nonché illustrato la posizione del Comune anche nell’ambito del giudizio civile pendente presso il Tribunale di Velletri, insistendo per la rimozione del cancello qualificato “da cantiere”, essendo i lavori in discussione ormai terminati. Si legge infatti nel provvedimento del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il TAR, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, è tornato a pronunciarsi sulla questione inerente la chiusura del Borgo di Pratica di Mare e ha confermato l’ordine di rimozione del cancello ...

