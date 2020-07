Banca Ifis sigla intesa con BEI per prestiti agevolati alle PMI (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Banca Ifis ha siglato un’intesa con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per sostenere progetti di investimento e crescita delle piccole e medie imprese italiane con uno stanziamento di 50 milioni di euro. I contratti di finanziamento interesseranno le piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi: dall’agricoltura all’artigianato, dall’industria ai servizi, dal turismo al commercio, ai trasporti, all’energia e all’ambiente. Si tratta del secondo accordo di questo tipo, dopo quello di analogo importo del giugno 2019, che porta la complessiva erogazione a favore delle PMI a 100 milioni di euro. La nuova convenzione fa parte di un ampio progetto paneuropeo finanziato da BEI, del valore complessivo di cinque miliardi di euro, ... Leggi su quifinanza

finance_commu : Banca Ifis, accordo con Bei per erogare 50 milioni a investimenti pmi - - zazoomblog : Fase3 da Banca Ifis e Bei 50 milioni per le pmi - #Fase3 #Banca #milioni - notizieit : Fase3, da Banca Ifis e Bei 50 milioni per le pmi - TV7Benevento : Fase3, da Banca Ifis e Bei 50 milioni per le pmi... - fisco24_info : Fase3, da Banca Ifis e Bei 50 milioni per le pmi : -