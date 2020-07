Aspettando Bayonetta 3, Hideki Kamiya entusiasma i fan con le pistole della protagonista (Di lunedì 20 luglio 2020) Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct Mini per questo pomeriggio; tra poche ore potremo dare uno sguardo ai titoli third-party già annunciati in precedenza su Nintendo Switch. Sebbene lo spettacolo dal vivo miri a durare solo circa 10 minuti, i fan di Nintendo si sono affrettati a entusiasmarsi per la possibilità di vedere titoli come Bayonetta 3, uno dei più ambiti sulla console. Ovviamente poteva PlatinumGames esimersi dall'aumentare l'hype dei fan?L'account ufficiale dello studio di sviluppo ha pubblicato una foto di Hideki Kamiya impugnare le repliche delle pistole Scarborough Fair di Bayonetta: "Guardate chi ha messo le mani sulle Scarborough Fair!" si legge nel tweet. Le pistole in particolare sono le repliche create da First 4 ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Bayonetta I Nintendo Direct potrebbero finire? Ce lo spiega il presidente di Nintendo • Animal Crossing Life Animal Crossing Life