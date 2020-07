AS Monaco, Niko Kovac si presenta: “È la mia occasione, qui c’è un bel progetto” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Siamo impazienti e speriamo di avere un bell’avvenire“. Sono queste le prime parole di Niko Kovac, nuovo allenatore dell’AS Monaco. Atterrato in mattinata all’aeroporto di Nizza, l’ex tecnico del Bayern ora si appresta a vivere una nuova avventura nel Principato. “È sempre difficile quando una persona deve lasciare un club – ha spiegato Kovac -. Spero che Moreno possa trovare presto un club, gli auguro il meglio sia a lui che al suo staff e alla sua famiglia. Per me è una buona occasione, iniziare un nuovo ciclo in un nuovo paese. Mi piace il Monaco. Penso che sia il posto giusto e un buon progetto“. Leggi su sportface

