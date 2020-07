Via D'Amelio, Mattarella: 'Borsellino continua a indicare via del coraggio' (Di domenica 19 luglio 2020) La limpida figura del giudice Borsellino - che affermava, che chi muore per la legalit , la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalit , non muore invano - continuer a indicare ai ... Leggi su gazzettadelsud

Ultime Notizie dalla rete : Via Amelio "Colossale depistaggio". I misteri che restano sulla strage di via D'Amelio AGI - Agenzia Italia Mattarella: "Morte Borsellino, dopo 28 anni non si attenuano dolore e sdegno"

Borsellino, Mattarella: "Da lui la via del coraggio. Non si arrese di fronte ai rischi"

Il presiodente della Repubblica, il mondo politico e la società civile commemorano oggi il ventottesimo anniversario della Strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e ...

