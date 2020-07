Valerio Mastandrea scrive una lunga lettera a Mattia Torre: “Amico mio lontano” (Di domenica 19 luglio 2020) Chi legge si prepari, perché c’è da versare qualche lacrima. Anche chi non conosceva personalmente Mattia Torre, scomparso lo scorso anno a 47 anni a causa di un cancro, avrà visto qualcuno dei programmi di cui è stato autore, da Love Bugs a Boris, o dei film di cui è stato sceneggiatore, da Ogni Maledetto Natale a Figli. Valerio Mastandrea, amico di Mattia, ha scritto una lunga lettera pubblicata su Twitter. Più tweet, uno in fila all’altro, per scrivere il dolore che ancora oggi prova. “Amico mio. Certo di farti cosa gradita mi appresto ad un piccolo rendiconto di fatti e notizie a cui non hai avuto accesso in questo ultimo anno. Non mi concedo di chiederti come stai conoscendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

