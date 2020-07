Quattro gol e tante polemiche: finisce 2-2 tra Roma e Inter. Nerazzurri a -5 dalla Juventus (Di domenica 19 luglio 2020) Fino all'87esimo l'Inter stava assistendo ad un'altra rimonta subita in campionato, ma il rigore trasformato nel finale da Lukaku salva i Nerazzurri che si portano a meno cinque dalla Juventus. La squadra di Fonseca ora deve guardarsi alle spalle: Napoli e Milan sono distanti solo due punti.Primo tempocaption id="attachment 994489" align="alignnone" width="300" Roma - Inter (Getty Images)/captionÈ un primo tempo frizzante quello dell'Olimpico. Le due squadre si affrontano a viso aperto anche le occasioni vere e proprie scarseggiano nella prima parte. Il primo acuto è della Roma con Mancini che su corner sfrutta un'uscita a vuoto di Handanovic, ma il suo colpo di testa si spegne di pochissimo a lato. Cinque minuti più tardi è ... Leggi su itasportpress

Open_gol : Federico Aldrovandi è morto il 25 settembre 2005, ucciso da quattro agenti di polizia - fabriziosalvio1 : #Inter ha occasione per mettere pressione alla #Juve ma gioca partita a ritmi di allenamento senza mai tirare in po… - Fezzolo : RT @MLSsocceritalia: Su le mani per Diego Rossi! L'uruguayano di #LAFC ha preso parte attivamente a 5?? gol in un singolo match (quattro… - JastemmoColNAP : @Capolii21 possesso palla scialbo, qualche bella azione come al solito buttata ai quattro venti. non una prestazion… - Andersinho_ITA : Nelle ultime cinque sfide di #SerieA contro il Parma, Fabio #Quagliarella ha partecipato a sei reti, grazie a quatt… -