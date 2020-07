Parma Sampdoria 1-0 LIVE: tiro Hernani (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Sampdoria 1-0 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Al via Parma-Sampdoria 7′ tiro Gagliolo – Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Gagliolo stoppa e prova la girata al volo. Pallone altissimo sopra la traversa 11′ tiro Hernani – Il centroampista del Parma prova la conclusione personale, il tiro ... Leggi su calcionews24

