Oltre 20 migranti fuggono dall'hotspot di Taranto (Di domenica 19 luglio 2020) commenta Oltre 20 migranti giunti nei giorni scorsi da Lampedusa sono fuggiti sabato sera dall'hotspot di Taranto, dove erano in attesa di essere inviati in altri centri dopo l'identificazione. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Hotspot Messina, il Sindaco De Luca risponde ai parlamentari D'Uva e D'Angelo (M5S): "Ben svegliati dal letargo"

Messina, 19/07/2020: “Su una cosa D’Uva, D’Angelo e tutti coloro che non mi hanno in simpatia, sembrano essere d’accordo: la fuga di 24 migranti da un centro d’accoglienza e le condizioni in cui sono ...

