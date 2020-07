Nuovo Ponte di Genova, al via la fase di collaudo (Di domenica 19 luglio 2020) Inizia la fase di collaudo del Nuovo Ponte di Genova. I test dovrebbero durare sei giorni. I risultati saranno trasmessi all’Anas per la valutazione finale. Conclusa la partita burocratica, inizia il 19 luglio il collaudo del Nuovo Ponte di Genova. La fase di test durerà probabilmente sei giorni. I dati raccolti saranno poi spediti all’Anas per il definitivo via libera e l’apertura al pubblico della struttura. Db Genova 28/06/2020 – Ponte Morandi / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Ponte MorandiLa fase di collaudo del Nuovo Ponte di Genova La ... Leggi su newsmondo

