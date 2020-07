Moto3 – Incidente spaventoso a Jerez: Tatay e Foggia colpiti da una moto [VIDEO] (Di domenica 19 luglio 2020) Si è concluso pochi minuti fa il Gp di Spagna di moto3: Albert Arenas ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva, dopo il successo in Qatar di qualche mese fa, lasciandosi alle spalle Ogura e Arbolino. Non sono mancati i colpi di scena: in curva 1 Tatay e Foggia sono stati protagonisti di un Incidente da paura: il giovane italiano, dopo un contatto con Tatay, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente a terra e venendo colpito dal suo rivale, la cui moto lo ha poi colpito sulla schiena. Nulla di grave per i due piloti che sono tornati ai box sulle loro gambe. Another look at the Turn 1 incident! 👀 Both @carlosTatay99 and @dennisFoggia71 are ok! ... Leggi su sportfair

BGiulia3 : Beneaugurante il confronto con l’incidente fra Albon e Hamilton non può esserlo in qualsiasi modo la si guardi #Moto3 -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Incidente Moto3 – Incidente spaventoso a Jerez: Tatay e Foggia colpiti da una moto [VIDEO] SportFair Moto3 | Spagna, gara: Arenas vince ancora

Il Motomondiale 2020 post Covid-19 riparte dalla Moto3, alla seconda gara stagionale dopo l’esordio di inizio marzo in Qatar. Sul bollente tracciato di Jerez ad imporsi è stato Albert Arenas, che ha b ...

Jerez, Libere1: è subito Marquez. Secondo Vinales, 4° Dovizioso, 13° Rossi

Prima sessione ufficiale del mondiale 2020 della MotoGP con le Libere1 del GP di Spagna sulla pista di Jerez ed è subito Marc Marquez. L'iridato della Honda è infatti il migliore della mattinata con i ...

Il Motomondiale 2020 post Covid-19 riparte dalla Moto3, alla seconda gara stagionale dopo l’esordio di inizio marzo in Qatar. Sul bollente tracciato di Jerez ad imporsi è stato Albert Arenas, che ha b ...Prima sessione ufficiale del mondiale 2020 della MotoGP con le Libere1 del GP di Spagna sulla pista di Jerez ed è subito Marc Marquez. L'iridato della Honda è infatti il migliore della mattinata con i ...