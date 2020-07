Milano choc, rissa con martelli e catene. Muore 44enne, ipotesi infarto (Di domenica 19 luglio 2020) Gli agenti della Squadra mobile di Milano stanno indagando sulla morte di un uomo di 44 anni del Bangladesh trovato agonizzante nella serata di ieri in via Montegani, nel quartiere Stadera di Milano ... Leggi su leggo

marrocco52 : RT @Gianmar26145917: Choc a #Milano, 45enne violentata brutalmente da uno straniero di carnagione scura mentre porta il cane al parco del M… - carmineiuliano9 : RT @LaVeritaWeb: Donna aggredita mentre passeggiava col cane e minacciata con un coltello. Alla polizia ha raccontato che l'aggressore era… - populista375 : RT @Gianmar26145917: Choc a #Milano, 45enne violentata brutalmente da uno straniero di carnagione scura mentre porta il cane al parco del M… - QuestoTizio : RT @Gianmar26145917: Choc a #Milano, 45enne violentata brutalmente da uno straniero di carnagione scura mentre porta il cane al parco del M… - Filippob8 : La persistenza di certi milanesi ,a continuare a votare chi sta distruggendo la città e impressionante. -

Terribile esperienza per una giovane donna a Milano, inseguita, molestata e quindi aggredita da un senzatetto, ora in stato di fermo. La vittima, una 33enne, è stata assalita in pieno centro sotto gli ...Palpeggiata e schiaffeggiata da un uomo all'uscita da un supermercato nel centro della città. Questo l'incubo che una donna di 33 anni ha vissuto nella mattinata di ieri, venerdì 17 luglio, a Milano.