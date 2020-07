Mattia Torre, l'omaggio di Sky a un anno dalla morte è un palinsesto di sue opere (da riassaporare) (Di domenica 19 luglio 2020) Mattia Torre ha segnato con la sua scrittura una stagione inimmaginabile per la narrativa audiovisiva italiana: da Boris, con Vendruscolo e Ciarrapico, a La Linea Verticale, in cui ha raccontato la sua malattia, è riuscito a portare freschezza e profondità a un macrogenere sì pop ma paludato come la fiction generalista. Un anno dopo la sua mancanza si sente tutta. Si sente soprattutto la 'mancanza' di quello che avrebbe potuto ancora fare, insieme alla consapevolezza che una penna così incisiva è un regalo che non è facile trovare nel settore, tanto più nel mainstream.Mattia Torre, l'omaggio di Sky a un anno dalla morte ... Leggi su blogo

