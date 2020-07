LETTERA APERTA AI RISTORATORI. Per la Castelli passiamo dal COVID direttamente alla ristorazione 4.0 (Di domenica 19 luglio 2020) 19 LUGLIO 2020- Qui di seguito riportiamo la LETTERA sottoscritta da circa 50.000 RISTORATORI italiani a seguito della dichiarazione del Vice ministro Castelli di ieri 19 luglio avvenuta al tg2 C.A. VICEMINISTRO ECONOMIA E FINANZE LAURA Castelli “Se si sbagliano i tempi ed i modi si fa danno.Per noi il commento del viceministro al servizio mandato in onda dal TG2 è BOCCIATO.Non siamo più disposti a scusare, a capire o giustificare.Siamo diventati intolleranti a questi scivoloni mediatici che mettono alla gogna mediatica un intero comparto. Ci hanno dato dei pigri, dei rivoluzionari multati e adesso anche degli incapaci. Tutti questi appellativi non appartengono alla nostra categoria che rappresenta un importante colonna economica italiana ( 12% del ... Leggi su ilparagone

