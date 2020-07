"La sua è una fissa. Di lui conosciamo tutto...". La Boschi e Berruti nudo, dettagli molto intimi (Di domenica 19 luglio 2020) Come i più consumati professionisti del gossip, Berruti e la Boschi si trincerano dietro formule sempreverdi quali «sono molto geloso (o gelosa) della mia vita privata». Anche di fronte alle foto esplicite che li vedono insieme, lui ha giocato a fare il bel tenebroso. Ha ammesso il sentimento che lo lega a una donna, ma non ha fatto il nome della fortunata. Anche durante il programma di Raiuno "C'è tempo per...". «Sono una persona molto riservata, la vita privata va preservata gelosamente». Poi a domanda diretta, di Convertini («Sei innamorato?») ha calato l'asso, ma non quello di cuori: «Sì, siamo una bellissima coppia». Tiriamo noi le somme: Giulio dice di essere innamorato; sono uscite foto di lui intimo con Maria Elena ... Leggi su liberoquotidiano

virginiaraggi : Ieri sera abbiamo acceso le nuovi luci dell’Arco di Costantino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo. Ab… - emmabonino : Conobbi Mandela quando ero commissario europeo. E ricordo la sua grande onestà intellettuale. Riconobbe il merito d… - 6000sardine : Domani #Gallipoli sarà la tappa del percorso elettorale pugliese di Matteo #Salvini. Noi e le realtà sociali del t… - robertomuzzi2 : RT @_Carabinieri_: #19luglio 1992, via D’Amelio. 28 anni fa, la strage che portò via #PaoloBorsellino e cinque coraggiosi agenti della sua… - Nemicopubblico5 : @Meinkaiser93 @borghi_claudio le sfugge il meccanismo! Il debito pubblico Italiano è di proprietà BCE,che ne fa da… -

Ultime Notizie dalla rete : sua è

Il Manifesto

Perhaps they are the ones who have misinterpreted what really happened at Vatican II (Molte persone per bene dicono: “Non era il Concilio stesso ad essere il problema, era la sua interpretazione ...Ancora un'estate senza castello: è difficilisssimo visitare il maniero costruito nel 1490 eppure sta proprio al centro di Avezzano, a ridosso della villa comunale. Ci devi passare per forza se entri i ...