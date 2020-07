Inzaghi: "Juve-Lazio la immaginavo da scudetto. Luis Alberto non ci sarà" (Di domenica 19 luglio 2020) ROMA - Per uscire dalla crisi serve una grande prestazione contro la Juve . La Lazio lo sa. Con i bianconeri si cercano punti per la Champions. Il periodo è particolare, in campo bisogna mettere le ... Leggi su corrieredellosport

FcInterNewsit : Lazio, Inzaghi: 'Più che Inter o Juve, guardo in casa mia. Avrei voluto tutti a disposizione' - Solo_La_Lazio : ?? Pessime notizie dalla conferenza stampa di #Inzaghi ?? '#LuisAlberto non ci sarà. Pensavamo di fare questo scontro… - MicheleCilla15 : RT @Fantacalcio: Lazio, dalla scelta su Luis Alberto al rientro di Marusic: le opzioni di Inzaghi contro la Juve - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Luis Alberto salta la Juve! Fuori anche Jony. Speravo di arrivarci in maniera diversa...': La Lazi… - LaJuvehaRonaldo : Inzaghi: «Mi immaginavo di essere più vicino alla Juve per questa gara» L'immaginazione fa brutti scherzi mister ?????? -