Idioti a Pamplona tentano di organizzare una partita sani vs infetti: interviene la polizia (Di domenica 19 luglio 2020) Il festival dell'idiozia è andato in scena a Pamplona in Spagna dove si è provata ad organizzare una partita di calcio tra sani e infetti da coronavirus, proprio in un momento in cui nel paese sono ... Leggi su globalist

