Hamilton: 'Gara perfetta, spingiamo sempre'. Verstappen: 'Come aver vinto' (Di domenica 19 luglio 2020) 'Che ci crediate o no, noi in Mercedes continuiamo a spingere sempre e lo abbiamo dimostrato facendo il giro veloce alla fine. Abbiamo gestito la Gara e devo ringraziare il mio team: questa è stata ... Leggi su gazzetta

stepami1976 : #Formula1 Gara dominata da #Hamilton, le Ferrari ancora molto indietro in tutto...Non sarà un problema per… - lillydessi : F1, Gp Ungheria: trionfa Hamilton su Verstappen. Ferrari doppiate: Vettel 6°, Leclerc 11° - La Gazzetta dello Sport… - dreaminhogvarts : Però che belli i tempi in cui si arrivava all'ultimo gp per giocarsi il mondiale, questi campionati decisi già in p… - zazoomblog : Formula 1 – Vettel disincantato: “sapevamo che Hamilton ci avrebbe doppiato già prima della gara” - #Formula… - mattiamaestri46 : RT @FUnoAT: #Vettel “Oggi non potevo finire più in là del quinto o sesto posto. Era chiaro già da prima della gara che Hamilton ci avrebbe… -