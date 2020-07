Gp Ungheria: dominio Hamilton, Ferrari in ritardo a metà gara (Di domenica 19 luglio 2020) BUDAPEST - La Mercedes di Lewis Hamilton domina in solitaria il Gp di Ungheria , terzo appuntamento stagionale della Formula 1 2020. Seconda posizione per la Red Bull di Max Verstappen e terza la ... Leggi su corrieredellosport

