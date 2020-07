Gotti: “Napoli grande squadra ma nulla è scontato” (Di domenica 19 luglio 2020) Alle 19:30 il Napoli scenderà in campo al San Paolo contro l’Udinese.Le parole del mister pre Napoli Udinese In vista del match contro il Napoli, mister Luca Gotti ha presentato la sfida in esclusiva ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le sue dichiarazioni: Mister, seconda gara dopo quella con la Lazio e in vista di quella con la Juve, contro un’altra “big” come il Napoli. L’Udinese, però, arriva rinfrancata da un buon risultato e da un’ottima partita disputata mercoledì contro i biancocelesti. Il Napoli è un’ottima squadra e dobbiamo pensare una partita alla volta. Tutti si stanno rendendo conto, non solo per i risultati nostri ma anche guardando quelli delle altre partite, che quello che dice la teoria spesso viene disatteso dal campo. Era difficile prevedere una ... Leggi su udine20

