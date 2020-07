Gattuso: “Questo non è calcio, è un altro sport. I giocatori non sono robot” (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo la vittoria sull’Udinese al San Paolo, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa. “sono soddisfatto del fatto che abbiamo cercato la vittoria fino alla fine. L’Udinese è una squadra molto fisica, il rammarico più grande è aver preso ancora un palo. Siamo stati tanto tempo nella loro metà campo, alla prima discesa loro abbiamo preso gol. Su questo dobbiamo migliorare. Penso sia stata una vittoria importante che ci fa lavorare meglio”. Da cosa dipende la bassa percentuale tra occasioni create e gol fatti? “Non penso sia una mancanza di equilibrio. Abbiamo preso tantissimi pali, in alcuni casi c’è anche sfortuna. Questo è un dato che ci preoccupa, ma ora stiamo facendo un altro sport. Questo non è ... Leggi su ilnapolista

