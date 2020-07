Firenze. A Ponte a Ema la raccolta rifiuti diventa porta a porta (Di domenica 19 luglio 2020) Alia Servizi Ambientali e Amministrazione Comunale di Firenze hanno predisposto l’attivazione del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” nella frazione di Ponte a Ema, nel Quartiere n.3. Questa trasformazione, che anticipa l’avvio del progetto complessivo di riorganizzazione dei servizi di raccolta previsto per Firenze, si rende necessaria per dare uniformità con l’analogo sistema di raccolta “porta a porta “ attivato in questi giorni nel vicino territorio limitrofo di Bagno a Ripoli. Sono interessate a questa novità 1016 utenze (928 domestiche e 88 non domestiche), residenti ... Leggi su laprimapagina

