F1 Mondiale 2020: classifiche piloti e costruttori aggiornate gara dopo gara (Di domenica 19 luglio 2020) Le classifiche dei piloti e dei costruttori del Mondiale 2020 di Formula 1 aggiornate gara dopo gara. Il 5 luglio scatta ufficialmente il 70° campionato della classe regina dopo la lunga pausa per emergenza sanitaria. Lewis Hamilton parte con l’obiettivo di eguagliare Michael Schumacher con sette titoli iridati mentre Valtteri Bottas punta a sconfiggere il compagno di squadra proprio come fece Nico Rosberg nel 2016. Ma attenzione a Max Verstappen su Red Bull e alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Un campionato ricco di gare con numerosi back-to-back che certamente riserveranno sorprese. Sportface vi accompagnerà lungo il percorso ... Leggi su sportface

