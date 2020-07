Evento Xbox Series X del 23 luglio in streaming: le anticipazioni da Microsoft (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo che PS5 ha fatto il bello e il cattivo tempo ai primi del mese, sarà ora Xbox Series X a rubare il palcoscenico all'altra console next-gen. La rivale di casa Microsoft, chiamata a scontrarsi a muso duro con la prossima piattaforma da gaming casalingo firmata Sony, sarà infatti protagonista di un grande Evento in diretta streaming il prossimo 23 luglio, come già annunciato dal colosso di Redmond. Evento in cui ci si concentrerà sulla presentazione di alcuni dei giochi first party in uscita, vale a dire quelli realizzati dagli studi interni alla stessa Microsoft, che andranno ad essere pubblicati sotto etichetta Xbox Game Studios. E se è vero che l'orario da segnare per noi italiani è ... Leggi su optimagazine

Evento Xbox Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Evento Xbox