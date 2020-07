Coronavirus, Gualdo Cattaneo: 23 migranti ‘in fuga’ dalla quarantena (Di domenica 19 luglio 2020) 23 migranti in fuga dalla quarantena in provincia di Perugia. Task force per le ricerche. PERUGIA – 23 migranti in fuga dalla quarantena in provincia di Perugia. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di sabato 18 luglio 2020 quando i profughi sono riusciti a far perdere le loro tracce da un ex agriturismo gestito da una cooperativa sociale che aveva partecipato ad un bando gara negli anni scorsi. E’ stata subito istituita la task force per le cercare di rintracciare i profughi era erano arrivati da qualche giorno in Umbria. Lega all’attacco: “Gestione dei migranti superficiale” La Lega è andata subito all’attacco parlando di “gestione superficiale dei migranti”. E il ... Leggi su newsmondo

