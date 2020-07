Blogo retroscena: Stefano Bollani torna in tv con Lezioni di piano su Rai3 (Di domenica 19 luglio 2020) C'è un idea che viene accarezzata con entusiasmo a Rai3 e che vedrebbe il ritorno in televisione del maestro Stefano Bollani. Il titolo di questo programma sarebbe Lezioni di piano in una specie di versione riveduta e corretta del suo Sostiene Bollani che è andato in onda anni fa nella seconda serata di Rai1.Questa volta Lezioni di piano avrà una cadenza quotidiana e verrebbe posizionato nel territorio dell'access time, fra le 20,20 e le 20,45 quando poi la linea andrebbe alla soap opera di Rai Fiction Un posto al sole.Blogo retroscena: Stefano Bollani torna in tv con Lezioni di piano su Rai3 ... Leggi su blogo

