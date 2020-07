Belen: Alba Parietti e Nina Moric commentano la sua tristezza (Di domenica 19 luglio 2020) Belen Rodriguez regala immagini bellissime, ma un velo di tristezza è sempre calato sul suo volto. Colpa di Stefano De Martino? Il commento della Moric e della Parietti Non è un periodo facile per Belen Rodriguez, nonostante questo lei cerca di reagire e continua a regalare ai suoi follower scatti davvero mozzafiato. Eppure qualcosa non va. In tutte le foto postate su Instagram c’è un velo di tristezzaArticolo completo: Belen: Alba Parietti e Nina Moric commentano la sua tristezza dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

