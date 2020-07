Beatrice di York a nozze: la nuova generazione royal su cui punta Elisabetta (Di domenica 19 luglio 2020) La rivincita di Beatrice di York è finalmente arrivata. La bisnipote della Regina Elisabetta II è stata per anni messa in un angolo, oppure oggetto di spiacevoli ironie, specialmente per i suoi look decisamente poco chic (chi può dimenticare il disgraziato cappellino al matrimonio di Meghan e Harry?). Venerdì la nona in linea di successione al trono britannico, venerdì, ha però finalmente coronato il suo sogno d’amore insieme a Edoardo Mapelli Mozzi, aitante uomo d’affari di nobili discendenze italiane. Un matrimonio celebrato in forma privata, ma in cui sono stati sfoggiati diamanti e altri accessori prestati da nonna Elisabetta in persona. Il matrimonio di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi nozze ... Leggi su thesocialpost

VanityFairIt : La nonna regina le ha donato un suo storico vestito degli anni '60, riadattato per l'occasione. Un'idea da 10 e lod… - Notiziedi_it : Beatrice di York si sposa in segreto con un abito della Regina Elisabetta - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Regno Unito, Andrea rimosso dalle foto del matrimonio di Beatrice: l'ombra dello scandalo Epstein sul duca di York https://… - repubblica : Regno Unito, Andrea rimosso dalle foto del matrimonio di Beatrice: l'ombra dello scandalo Epstein sul duca di York - Italia_Notizie : Gli abiti da sposa delle principesse: segreti e dettagli dei più spettacolari, da Beatrice a Lady D ed Elisabetta II -