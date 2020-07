Aubameyang stuzzica l'Inter: occasione di mercato e alternativa a Sanchez (Di domenica 19 luglio 2020) Sono bastati due gol a Pierre-Emerick Aubameyang per riaccendere i riflettori sul suo futuro. L'attaccante ha trascinato l'Arsenal in finale di FA Cup, battendo 2-0 i rivali del Manchester City, e potrebbe chiudere con un trofeo la sua avventura in maglia Gunners. Il contratto del classe '89 scadrà il 30 giugno 2021, costringendo il club londinese a rinnovare il suo contratto oppure cederlo nel corso della finestra estiva di calciomercato. Le manifestazioni di stima non sono mancate, su tutte... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Aubameyang stuzzica Aubameyang stuzzica l'Inter: occasione di mercato e alternativa a Sanchez 90min Aubameyang stuzzica l'Inter: occasione di mercato e alternativa a Sanchez

Emerick Aubameyang per riaccendere i riflettori sul suo futuro. L'attaccante ha trascinato l'Arsenal in finale di FA Cup, battendo 2-0 i rivali del Manchester City, e potrebbe chiudere con un trofeo l ...

Non solo Milik: Juve, contatti con Lacazette. Il punto

Trovare un adeguato sostituto di Gonzalo Higuain è una priorità per la Juve. Che continua a sondare e riflettere, alla ricerca del profilo ideale e dell’occasio ...

Emerick Aubameyang per riaccendere i riflettori sul suo futuro. L'attaccante ha trascinato l'Arsenal in finale di FA Cup, battendo 2-0 i rivali del Manchester City, e potrebbe chiudere con un trofeo l ...Trovare un adeguato sostituto di Gonzalo Higuain è una priorità per la Juve. Che continua a sondare e riflettere, alla ricerca del profilo ideale e dell’occasio ...