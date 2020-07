Aronica è il nuovo allenatore del Savoia, il secondo è un ex Benevento (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTorre Annunziata (Na) – Il Savoia pensa in grande. Dopo l’annuncio di Carlo Musa come direttore sportivo, è arrivato anche quello legato alla panchina. Salvatore Aronica è il nuovo allenatore della prima squadra dell’U.S. Savoia 1908. Nato a Palermo nel 1978, cresce calcisticamente nelle giovanili del Bagheria prima di passare nel 1996 alla Juventus. In seguito ha vestito le maglie di Reggina, Crotone, Ascoli e Messina. Nel 2006 fa il suo ritorno a Reggio Calabria, protagonista della splendida cavalcata della squadra di Mazzarri, riuscendo a raggiungere la salvezza in Serie A nonostante la penalizzazione di 11 punti in classifica. Un’impresa che gli ha permesso, nel 2007, di diventare cittadino onorario della città. Due ottime ... Leggi su anteprima24

Tartaruga1991L : Salvatore Aronica è il nuovo allenatore del Savoia. - MarcoSforzato : RT @PassioneMessina: Aronica è il nuovo allenatore del Savoia. - dottalessandro2 : RT @coldblackarrow: Toto Aronica nuovo allenatore del Savoia ?? - camila_healing : RT @coldblackarrow: Toto Aronica nuovo allenatore del Savoia ?? - PassioneMessina : Aronica è il nuovo allenatore del Savoia. -