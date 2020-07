Xbox Live Gold: Microsoft dismette l’abbonamento da 12 mesi (Di sabato 18 luglio 2020) Stando ad un portavoce di Microsoft, l’azienda americana ha deciso di dismettere l’abbonamento da 12 mesi di Xbox Live Gold Un portavoce di Microsoft ha dichiarato alla rivista Inverse che l’azienda ha definitivamente deciso di non vendere più l’abbonamento da 12 mesi di Xbox Live Gold. Il servizio a pagamento permetteva agli utenti di giocare online e scaricare mensilmente alcuni giochi in maniera gratuita, ma probabilmente il futuro riserverà un’attenzione maggiore nei confronti di Xbox Game Pass Ultimate. La decisione di dismettere l’abbonamento da 12 mesi di Xbox ... Leggi su tuttotek

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato alla rivista Inverse che l’azienda ha definitivamente deciso di non vendere più l’abbonamento da 12 mesi di Xbox Live Gold. Il servizio a pagamento permetteva a ...Ci sono grandi manovre in corso per il futuro di Xbox Live Gold. O, almeno, questo è quanto fa pensare una curiosa modifica appena verificatasi su Microsoft Store ufficiale, che ha smesso di vendere l ...