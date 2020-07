Serie C, Ghirelli: «Club in difficoltà, senza tifosi non è calcio» (Di sabato 18 luglio 2020) Il presidente della Lega di Serie C Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Metropolis. Ecco le sue dichiarazioni Il presidente della Lega di Serie C Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Metropolis. Ecco le sue dichiarazioni: «I Club sono ancora più in sofferenza rispetto al passato. Le fonti di finanziamento delle società di Lega Pro sono stadio, botteghino e sponsor. Con gli stadi chiusi viene meno già una fonte primaria. senza tifosi non è calcio, è un qualcosa di simile ma non è calcio. Le nostre società hanno bisogno del pubblico, sia in termini di passione che in termini economici». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il presidente della Lega di Serie C Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Metropolis. Ecco le sue dichiarazioni: «I club sono ancora più in sofferenza rispetto al passato. Le fonti di ...

Francesco Ghirelli lo sa e il suo lavoro su più fronti sta stremando le forze del numero uno della Lega Pro: “I club sono ancora più in sofferenza rispetto al passato – spiega Ghirelli ai microfoni di ...

