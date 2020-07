Rigori, Rizzoli chiarisce i criteri di punibilità (Di sabato 18 luglio 2020) Questa stagione calcistica del campionato italiano è stata caratterizzata da un aumento esponenziale dei calci di rigore. Le variazioni del protocollo hanno, inoltre, creato molte discussioni per quanto concerne l’interpretazione delle regole. In ordine cronologico, la settimana scorsa proprio il match tra Juventus e Atalanta è stato oggetto di molte polemiche a causa del tocco di mano di De Roon. Tale episodio ha fatto scattare l’ira del tecnico Gianpiero Gasperini. Rigori: le delucidazioni di Rizzoli Il designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, ha parlato tramite La Gazzetta dello Sport, degli episodi che si sono susseguiti. Le parole: “Un fallo di mano che impedisce ad un tiro di arrivare in porta o un cross di raggiungere l’interno dell’area di rigore deve avere una rilevanza calcistica ... Leggi su juvedipendenza

junews24com : Rizzoli: «Falli di mano? Ci si poteva aspettare un aumento dei rigori» - - sscalcionapoli1 : Troppi rigori per fallo di mano? Rizzoli: “Conta la rilevanza, se interrompe un tiro o se esce dall’area…” - sportli26181512 : Rizzoli ammette: 'Il problema sui falli di mano c'è, ma va risolto insieme': Nelle ultime settimane in Italia si è… - zazoomblog : Rizzoli: “Rigori per falli di mano in area un problema. Serve dialogo e confronto” - #Rizzoli: #“Rigori #falli… - cn1926it : #Rizzoli: “Sui falli di mano il problema c’è, ma mi aspettavo un confronto diverso” -