Ricetta uova sode: ingredienti, preparazione e consigli (Di sabato 18 luglio 2020) L’uovo sodo è un salva cena semplice, ma allo stesso tempo è ricco di insidie. consigliamo di utilizzare delle uova che siano freschissime, meglio ancora se biologiche. Per ottenere un uovo sodo perfetto bisognerà mettere in atto alcuni accorgimenti, per non farlo risultare né troppo crudo all’interno, ma nemmeno troppo cotto. uova sode – ingredienti uova medie fresche 4 uova sode – preparazione Per preparare le uova sode, iniziate ponendo le uova in un pentolino capiente, versate l’acqua fredda, l’acqua dovrà coprire le uova. Quindi ponete il pentolino sul fuoco e fate arrivare a bollore. Dal ... Leggi su giornal

Ingredienti: 100 gr di gallette da marinaio di San Rocco di Camogli, 80 gr di bottarga di tonno o muggine sardo, 250 di tonno in scatola sgocciolato, basilico, 100 gr di olive taggiasche, olio evo, ac ...

