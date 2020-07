Morto a 80 anni eroe dei diritti civili e deputato John Lewis (Di sabato 18 luglio 2020) John Lewis, l'eroe dei diritti civili americani e deputato democratico da oltre 30 anni, è Morto a 80 anni. Fondatore del movimento Student Nonviolent Coordinating Committee, di cui divenne leader nel 1963, aiutò a organizzzare la marcia su Washington in cui Martin Luther King pronunciò il suo famoso discorso "I have a dream".Nato il 21 febbraio del 1940 in Alabama, nel 1965 venne coinvolto negli scontri con l'esercito a Selma nella marcia per il diritto di voto e subì la frattura del cranio. Venne eletto al congresso per la Georgia nel 1987 e ha mantenuto il suo seggio fino alla morte. Era in cura per un cancro al pancreas.La speaker della Camera Nancy Pelosi ha conferamto la morte di Lewis ... Leggi su ilfogliettone

chetempochefa : È morto #JohnLewis che marciò con Martin Luther King per i diritti civili degli afroamericani. Era l'ultimo leader… - RaiNews : Lewis era noto soprattutto per aver guidato 600 manifestanti nella marcia della Bloody Sunday del 1965 in Alabama q… - LaStampa : Aveva 80 anni, da tempo soffriva per un tumore al pancreas. - Phoenix_1889 : RT @trash_actuality: Per costruire la cattedrale di #Nantes ci vollero circa 450 anni . Pensare che basta una fiamma per mettere a rischio… - DebiruS : @Brasnowich Minaccialo, minaccialo con veemenza, mio zio, 66 anni, è morto meno di un mese fa perché non siamo rius… -