Messico, 23 corpi in fossa comune vicino a una stazione di polizia (Di sabato 18 luglio 2020) I corpi di almeno 23 persone sono stati trovati in una fossa comune vicino a una stazione della polizia di Guadalajara, la seconda città del Messico. Tre dei corpi sono già stati identificati e le ... Leggi su tgcom24.mediaset

I corpi di almeno 23 persone sono stati trovati in una fossa comune vicino a una stazione della polizia di Guadalajara, la seconda città del Messico. Tre dei corpi sono già stati identificati e le ...

