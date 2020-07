Mattino: Il Liverpool offre a Osimhen 7 milioni a stagione. Il Napoli non intende rilanciare (Di sabato 18 luglio 2020) Il Mattino scrive che il Liverpool si è fatto avanti con Victor Osimhen. Sarebbe pronta, per lui, un’offerta di ingaggio da 7 milioni a stagione. “Il pericolo Premier League si è materializzato. Dopo il sondaggio del Manchester United è stato il Liverpool ieri a muoversi per Osimhen attraverso un contatto con il suo nuovo procuratore D’Avila (sarebbe pronta un’offerta super da 7 milioni a stagione)“. Ora tutto diventa più difficile, nonostante ci sia l’accordo tra il Napoli e il Lille. “La scelta di Osimhen di cambiare procuratore è stato il campanello di allarme: l’attaccante del Lille pur mostrando gradimento per la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: Il Liverpool offre a Osimhen 7 milioni a stagione. Il Napoli non intende rilanciare L’unica soluzione per… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Il Mattino – Koulibaly vicino all’addio: incontro agente-AD… - napolista : Ramadani presenta al Napoli le offerte ricevute per Koulibaly. Il club più papabile è il City Sul Mattino. In lizza… -