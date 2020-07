L’indice di contagio RT sopra 1 in Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Il nono rapporto ministero della Salute/Istituto Superiore di Sanità dice l’indice di contagio RT è arrivato sopra l’1 in Italia, che in particolare paga l’aumento della soglia in sei regioni. Tanto che l’Istituto Superiore di Sanità lancia un appello per “rafforzare l’attenzione”, perché “in caso contrario nelle prossime settimane potremmo assistere ad una inversione di tendenza con aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale”. L’indice di contagio RT sopra 1 in Italia È il Veneto a guidare la classifica degli indici di contagio da Coronavirus più alti tra le regioni Italiane con l’1,61 in aumento rispetto alla settimana precedente. ... Leggi su nextquotidiano

