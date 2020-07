Latina, incendi alle porte della città: 3 interventi in meno di un’ora (Di sabato 18 luglio 2020) A partire dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco di Latina sono stati impegnati a spegnere le fiamme provenienti da 3 incendi diversi, avvenuti alle porte della città. Il primo intervento è avvenuto in via Isonzo, nei pressi della cantoniera dismessa. Qui oltre i Vigili è giunta sul luogo la Polizia locale che, a causa del fumo sulla carreggiata, ha sospeso la viabilità per tutta la durata delle operazioni. Il secondo intervento è invece avvenuto su strada Nascosa, in zona via del Lido mentre il terzo incendio, è divampato poco dopo in strada Sabotino. Sono dunque 3 i roghi verificatisi in meno di un’ora. Maria Concetta Alagna Latina, incendi alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

