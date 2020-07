L’ascesa di Steven Zhang: sempre più potere in Suning (Di sabato 18 luglio 2020) Il potere di Steven Zhang in Suning è sempre più in crescita. Il presidente dell’Inter è azionista al 39% della cassaforte di famiglia che, via Hong Kong-Lussemburgo, controlla il club nerazzurro. Lo scrive Mario Gerevini per MF-Milano Finanza, analizzando le varie partecipazioni nella galassia cinese. Per capire dove sia collocato questo 39%, si parte da Suning.com, … L'articolo L’ascesa di Steven Zhang: sempre più potere in Suning è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

