La viceministra M5S Castelli fa arrabbiare i ristoratori. Vissani: "Cambi lei mestiere" (Di sabato 18 luglio 2020) È polemica per le parole della viceministra all’Economia del M5S Laura Castelli, rilasciate al Tg2 Post. “Questa crisi ha spostato domanda e offerta, le persone hanno Cambiato il modo di vivere, e bisogna aiutare gli imprenditori dei nuovi business che sono nati in questo periodo. Certo che se una persona decide di non andare più al ristorante bisogna aiutare l’imprenditore a fare un’altra attività e non perdere l’occupazione e va sostenuto anche nella sua creatività, magari ha visto un nuovo business. Io credo che negare che questa crisi abbia Cambiato la domanda e l’offerta in termini macro economici sia un errore. Vanno aiutato le imprese, sposteremo le tasse”. Una dichiarazione che è stata sintetizzata, forse troppo sbrigativamente, ... Leggi su huffingtonpost

