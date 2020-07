Juventus, Iuliano: “Scudetto? L’Atalanta è la squadra di cui avrei più paura” (Di sabato 18 luglio 2020) Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha detto la sua circa la corsa Scudetto che vede favorita la Vecchia Signora. Secondo Iuliano tuttavia la diretta contendente non sarebbe l’Inter: “L’Atalanta è la squadra di cui avrei più paura perché non ti perdona niente. Anzi, ha perdonato qualcosa alla Juve perché aveva giocato meglio. È quella che fisicamente e mentalmente sta meglio di tutte. E ha una grande rosa, anche numericamente“. Una Juventus che non sta decisamente brillando a livello di gioco, con molte responsabilità addossate a Maurizio Sarri. L’ex difensore è tuttavia di un’altra idea: “Secondo me non ha colpe, anche se le responsabilità poi ricadono sempre ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Juventus Le dichiarazioni di Mark #Iuliano in merito alla corsa Scudetto: focus su #Atalanta e #Sarri - zazoomblog : Iuliano avverte la Juventus: “Attenta all’Atalanta. Ma il margine è buono” - #Iuliano #avverte #Juventus: #“Attent… - DenisDecorte : Parla uno di quella tifoseria che a ogni Juventus Inter tira fuori il contatto Ronaldo-Iuliano - 80AirasoR80 : RT @Brigate_Azzurre: @salvapetti @80AirasoR80 @Gazzetta_it @emimad82 Giusto. A norma di regolamento, chi fa uso di cocaina non può giocare… - Brigate_Azzurre : @salvapetti @80AirasoR80 @Gazzetta_it @emimad82 Giusto. A norma di regolamento, chi fa uso di cocaina non può gioca… -